Bussy-le-Repos

Portes ouvertes Jardin des Zayons

Jardin des Zayons 2 Rue Royale Bussy-le-Repos Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25 23:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

Tout public

Visite des serres et de la production.

Animation pour les petits et les grands.

Soirée guinguette dans les serres le soir, musique et restauration buvette. .

Jardin des Zayons 2 Rue Royale Bussy-le-Repos 51330 Marne Grand Est +33 6 86 31 64 20

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English : Portes ouvertes Jardin des Zayons

L’événement Portes ouvertes Jardin des Zayons Bussy-le-Repos a été mis à jour le 2026-04-10 par ADT de la Marne