Portes ouvertes Jardin des Zayons Jardin des Zayons Bussy-le-Repos
Portes ouvertes Jardin des Zayons Jardin des Zayons Bussy-le-Repos samedi 25 avril 2026.
Bussy-le-Repos
Portes ouvertes Jardin des Zayons
Jardin des Zayons 2 Rue Royale Bussy-le-Repos Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25 23:00:00
Date(s) :
2026-04-25 2026-04-26
Tout public
Visite des serres et de la production.
Animation pour les petits et les grands.
Soirée guinguette dans les serres le soir, musique et restauration buvette. .
Jardin des Zayons 2 Rue Royale Bussy-le-Repos 51330 Marne Grand Est +33 6 86 31 64 20
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English : Portes ouvertes Jardin des Zayons
L’événement Portes ouvertes Jardin des Zayons Bussy-le-Repos a été mis à jour le 2026-04-10 par ADT de la Marne