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Portes ouvertes Jardin des Zayons Jardin des Zayons Bussy-le-Repos

Portes ouvertes Jardin des Zayons Jardin des Zayons Bussy-le-Repos samedi 25 avril 2026.

Lieu : Jardin des Zayons

Adresse : 2 Rue Royale

Ville : 51330 Bussy-le-Repos

Département : Marne

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Bussy-le-Repos

Portes ouvertes Jardin des Zayons

Jardin des Zayons 2 Rue Royale Bussy-le-Repos Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25 23:00:00

Date(s) :
2026-04-25 2026-04-26

Tout public
Visite des serres et de la production.
Animation pour les petits et les grands.
Soirée guinguette dans les serres le soir, musique et restauration buvette.   .

Jardin des Zayons 2 Rue Royale Bussy-le-Repos 51330 Marne Grand Est +33 6 86 31 64 20 

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English : Portes ouvertes Jardin des Zayons

L’événement Portes ouvertes Jardin des Zayons Bussy-le-Repos a été mis à jour le 2026-04-10 par ADT de la Marne

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