Portes ouvertes jeux de société Saumur

Portes ouvertes jeux de société

330 rue Emmanuel Clairefond Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 13:00:00

fin : 2026-02-08 20:00:00

Date(s) :

2026-02-08

Les Accro’ludistes de Saumur ouvrent leurs portes ! Jeux de société pour tous et tournoi du jeu Harmonies sont au programme. Un après-midi ludique et convivial ouvert à tous !

Portes ouvertes des Accro’ludistes un après-midi placé sous le signe du jeu à Saumur.

Les amateurs de jeux de société, curieux comme passionnés vous donnent rendez-vous à l’occasion des portes ouvertes de l’association Les Accro’ludistes de Saumur.

Tout au long de l’après-midi, le public peut découvrir l’univers du jeu de société moderne à travers une large sélection de jeux accessibles à tous jeux familiaux, coopératifs ou plus stratégiques. Les bénévoles de l’association sont présents pour expliquer les règles, conseiller les joueurs et faire découvrir leurs coups de cœur.

Moment fort de la journée un tournoi du jeu Harmonies est organisé pour celles et ceux qui souhaitent relever le défi. Ce jeu, apprécié pour son esthétique et sa profondeur stratégique, promet des parties conviviales mais compétitives, dans une ambiance détendue et chaleureuse.

Ces portes ouvertes sont l’occasion idéale de rencontrer les membres des Accro’ludistes, d’échanger autour de la passion du jeu et de découvrir les activités proposées par l’association tout au long de l’année. Que l’on soit joueur débutant ou confirmé, chacun peut trouver une table à son goût.

L’événement est ouvert à tous, petits et grands, et se veut avant tout un moment de partage et de convivialité autour du jeu de société.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 8 février 2026 de 13h à 20h. .

330 rue Emmanuel Clairefond Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 94 94 65

English :

Les Accro?ludistes de Saumur open their doors! Board games for all and a Harmonies tournament are on the program. A fun and friendly afternoon open to all!

