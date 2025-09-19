Portes ouvertes – jeux sur nos circuits ferroviaires Association Model’Rail Saint-Étienne

Début : 2025-09-19T17:00:00 – 2025-09-19T20:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez jouez en prenant les commandes de votre train sur les circuits du club. Cette année, nous exposons 3 circuits dont un en digital.

Vous avez du matériel roulant et vous souhaitez l’utiliser? Pas de problème, nos circuits en HO (digital ou non), HO métrique et N seront là pour vous.

Association Model'Rail 125, rue Gabriel Péri, 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne 42100 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 06 28 32 04 71 http://www.modelrail.fr https://www.facebook.com/groups/modelrailsaintetienne/

