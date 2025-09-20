Portes ouvertes journées du patrimoine aux archives Archives Municipales Metz

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, les Archives municipales de Metz ouvrent leurs portes et vous partagent leur histoire et leurs missions.

Vous pourrez découvrir l’étonnante salle de lecture, ses arches et sa verrière, installée entre le cloître des Récollets et les anciens réservoirs d’eau de la ville qui accueillent aujourd’hui les magasins de conservation.

Vous pourrez aussi échanger avec les professionnels sur la collecte, la conservation, le classement et la communication des documents d’archives.

À découvrir aussi pendant votre visite l’exposition Livres d’ombres et de lumières d’Abram Krol présentée dans la salle de lecture des Archives, dans le cadre des JECJ-Lorraine 2025Tout public

Archives Municipales 1-3 rue des Récollets Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

To mark the European Heritage Days, Metz’s municipal archives are opening their doors and sharing their history and missions with you.

You’ll be able to discover the astonishing reading room, with its arches and glass roof, set between the Récollets cloister and the city’s former water reservoirs, which today house the conservation stores.

You can also talk to professionals about collecting, preserving, classifying and communicating archive documents.

Also worth a visit: the Livres d’ombres et de lumières exhibition by Abram Krol, presented in the Archives reading room as part of JECJ-Lorraine 2025

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes öffnen die Stadtarchive von Metz ihre Türen und teilen mit Ihnen ihre Geschichte und ihre Aufgaben.

Sie können den erstaunlichen Lesesaal mit seinen Bögen und seinem Glasdach entdecken, der zwischen dem Kloster der Récollets und den ehemaligen Wasserreservoirs der Stadt, in denen heute die Aufbewahrungsmagazine untergebracht sind, eingerichtet wurde.

Außerdem können Sie sich mit Fachleuten über das Sammeln, die Aufbewahrung, die Klassifizierung und die Vermittlung von Archivmaterial austauschen.

Entdecken Sie bei Ihrem Besuch auch: die Ausstellung Livres d’ombres et de lumières von Abram Krol, die im Rahmen der JECJ-Lorraine 2025 im Lesesaal des Archivs zu sehen ist

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, gli archivi comunali di Metz aprono le loro porte per condividere con voi la loro storia e le loro missioni.

Potrete scoprire la sorprendente sala di lettura, con i suoi archi e il tetto in vetro, situata tra il chiostro dei Récollets e gli antichi serbatoi d’acqua della città, che oggi ospitano i negozi di conservazione.

Potrete inoltre parlare con i professionisti della raccolta, della conservazione, dell’archiviazione e della comunicazione dei documenti d’archivio.

Da non perdere durante la visita: la mostra Books of Light and Shadow di Abram Krol, esposta nella sala di lettura dell’Archivio nell’ambito del JECJ-Lorraine 2025

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, los archivos municipales de Metz abren sus puertas para compartir con usted su historia y sus misiones.

Podrá descubrir la sorprendente sala de lectura, con sus arcos y su techo de cristal, situada entre el claustro de los Récollets y los antiguos depósitos de agua de la ciudad, que hoy albergan las tiendas de conservación.

También podrá hablar con profesionales sobre la recogida, conservación, archivo y comunicación de los documentos de archivo.

Durante su visita, también merece la pena visitar la exposición Libros de luces y sombras de Abram Krol, expuesta en la sala de lectura de los Archivos en el marco del JECJ-Lorena 2025

