Portes ouvertes

2000 Route de la Chapelle de Rousse Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE | JOURNÉE PORTES OUVERTES SUR LA ROUTE DES VINS DU JURANÇON #28

Nous sommes contents de vous retrouver lors de nos traditionnelles portes ouvertes le dimanche 14 décembre ! Un rendez-vous convivial et festif à ne pas manquer ! ✨

Venez sillonner la Route des Vins du Jurançon à la rencontre de nos vignerons, découvrez leurs nouvelles cuvées, régalez-vous lors des marchés gourmands, des concerts festifs dans les domaines…

Santat ! E que lo vòste dia sia lo ! .

2000 Route de la Chapelle de Rousse Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 70 30

English : Portes ouvertes

German : Portes ouvertes

Italiano :

Espanol : Portes ouvertes

L’événement Portes ouvertes Jurançon a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Pau