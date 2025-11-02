Portes ouvertes Jurançon
Portes ouvertes Jurançon dimanche 14 décembre 2025.
2000 Route de la Chapelle de Rousse Jurançon Pyrénées-Atlantiques
DIMANCHE 14 DÉCEMBRE | JOURNÉE PORTES OUVERTES SUR LA ROUTE DES VINS DU JURANÇON #28
Nous sommes contents de vous retrouver lors de nos traditionnelles portes ouvertes le dimanche 14 décembre ! Un rendez-vous convivial et festif à ne pas manquer ! ✨
Venez sillonner la Route des Vins du Jurançon à la rencontre de nos vignerons, découvrez leurs nouvelles cuvées, régalez-vous lors des marchés gourmands, des concerts festifs dans les domaines…
Santat ! E que lo vòste dia sia lo ! .
2000 Route de la Chapelle de Rousse Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 70 30
