Portes Ouvertes La Châtaigneraie

Portes Ouvertes La Châtaigneraie dimanche 5 octobre 2025.

Portes Ouvertes

5 rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 17:00:00

Date(s) :

2025-10-05

Animations lors des portes ouvertes e la Vendéthèque

Programme

– de 10h00 à 17h00 vente de livres à 1€

– à partir de 10h30 départ des visites guidées toutes les 1/2h environ.

– 10h30 « drôles d’histoires » lectures à voix haute de textes étonnants pour adultes et jeunes à partir de 10 ans.

– 11h00 Lectures animées pour les tout-petits.

– 12h30: « mises en bouche » lecture à voix hautes dans la bonne humeur. Tout Public

– 14h00 atelier d’écriture, en toute simplicité. Tout public.

– 15h00 « Histoires dans le noir » des récits légèrement angoissants …

Gratuit .

5 rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 66 40 arantelle@vendee.fr

English :

Activities at the Vendéthèque open house

German :

Animationen am Tag der offenen Tür in der Vendèque

Italiano :

Attività durante le giornate di apertura della Vendéthèque

Espanol :

Actividades durante las jornadas de puertas abiertas de la Vendéthèque

L’événement Portes Ouvertes La Châtaigneraie a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin