Portes Ouvertes La Châtaigneraie
Portes Ouvertes La Châtaigneraie dimanche 5 octobre 2025.
Portes Ouvertes
5 rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 10:00:00
fin : 2025-10-05 17:00:00
Date(s) :
2025-10-05
Animations lors des portes ouvertes e la Vendéthèque
Programme
– de 10h00 à 17h00 vente de livres à 1€
– à partir de 10h30 départ des visites guidées toutes les 1/2h environ.
– 10h30 « drôles d’histoires » lectures à voix haute de textes étonnants pour adultes et jeunes à partir de 10 ans.
– 11h00 Lectures animées pour les tout-petits.
– 12h30: « mises en bouche » lecture à voix hautes dans la bonne humeur. Tout Public
– 14h00 atelier d’écriture, en toute simplicité. Tout public.
– 15h00 « Histoires dans le noir » des récits légèrement angoissants …
Gratuit .
5 rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 66 40 arantelle@vendee.fr
English :
Activities at the Vendéthèque open house
German :
Animationen am Tag der offenen Tür in der Vendèque
Italiano :
Attività durante le giornate di apertura della Vendéthèque
Espanol :
Actividades durante las jornadas de puertas abiertas de la Vendéthèque
L’événement Portes Ouvertes La Châtaigneraie a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin