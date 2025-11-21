Portes ouvertes La Fête du Moulin Sanziers Le Puy-Notre-Dame

Portes ouvertes La Fête du Moulin

Sanziers 11 bis rue Saint-Vincent Le Puy-Notre-Dame Maine-et-Loire

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-23

Le Domaine du Moulin de l’Horizon ouvre ses portes ! Découvrez le domaine, ses cuvées incontournables et ses médaillées le temps d’un week-end.

Dégustez l’ensemble des vins du Domaine les incontournables et les médaillés.

Découvrez une sélection gourmande de produits du terroir sur le marché d’artisans miels, fromages de chèvre, asperges (préparations), cidres, champignons… mais aussi des ateliers ludiques, des jeux en bois et des tombolas pour petits et grands.

Visitez le chai de vinification pour découvrir les secrets d’élaboration visites à 10h, 11h, 15h, 16h & 17h (groupe de 10 personnes) et les caves troglodytiques (fouées offertes toute la journée).

N’oubliez pas les tablées vigneronnes un repas convivial et musical en cave le samedi et dimanche midi vous est proposé. Au menu des fouées, spécialités d’ici, et les incontournables de nos origines Ch’tis LA carbonade flamande, des frites à la graisse de bœuf et des fouées au maroilles !

PRECISIONS HORAIRES

Du vendredi 21 au dimanche 23 novembre 2025 les week-ends de 9h à 18h. Le vendredi de 17h à 19h. .

+33 2 41 52 25 52 domaine@moulindelhorizon.com

English :

Domaine du Moulin de l’Horizon opens its doors! Discover the estate, its must-have cuvées and its medal-winning wines over the course of a weekend.

German :

Die Domaine du Moulin de l’Horizon öffnet ihre Türen! Entdecken Sie an einem Wochenende das Weingut, seine unumgänglichen Cuvées und seine Medaillengewinner.

Italiano :

Il Domaine du Moulin de l’Horizon apre le sue porte! Scoprite la tenuta, le sue annate principali e i suoi vini da medaglia nel corso di un fine settimana.

Espanol :

El Domaine du Moulin de l’Horizon abre sus puertas Descubra durante un fin de semana la finca, sus mejores cosechas y sus vinos galardonados.

