Portes Ouvertes La Goutte d’Or La Goutte d’Or Avize samedi 28 février 2026.
Tout public
Venez découvrir ou redécouvrir
La Goutte d’Or, chambres d’hôtes à Avize, au cœur de la côte des blancs.
A l’occasion de nos portes ouvertes , nous vous invitons à partager un moment chaleureux autour de:
Dégustations de Champagne
Dégustations de vins d Alsace et Beaujolais
Produits locaux
Visite de la maison
Entrée libre .
La Goutte d’Or 2 Rue Ernest Vallée Avize 51190 Marne Grand Est +33 6 38 71 79 39
