Portes Ouvertes La Goutte d’Or La Goutte d’Or Avize

Portes Ouvertes La Goutte d’Or

La Goutte d’Or 2 Rue Ernest Vallée Avize Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-03-01 16:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Tout public

Venez découvrir ou redécouvrir

La Goutte d’Or, chambres d’hôtes à Avize, au cœur de la côte des blancs.

A l’occasion de nos portes ouvertes , nous vous invitons à partager un moment chaleureux autour de:

Dégustations de Champagne

Dégustations de vins d Alsace et Beaujolais

Produits locaux

Visite de la maison

Entrée libre .

La Goutte d’Or 2 Rue Ernest Vallée Avize 51190 Marne Grand Est +33 6 38 71 79 39

