[Portes ouvertes] La Grange Saint-Etienne La Grange Saint-Etienne Martin-Église

Martin-Église

[Portes ouvertes] La Grange Saint-Etienne

La Grange Saint-Etienne / 4 Allée Jeanne d’Arc Martin-Église Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-07

La Grange Saint-Étienne vous ouvre ses portes pour un week-end convivial et gourmand à la ferme ! Venez découvrir les secrets de la fabrication artisanale de pâtes, farines et huiles au cœur de la campagne normande.

Marché fermier

Rencontrez les producteurs locaux et profitez d’un marché fermier pour remplir votre panier de produits authentiques et savoureux !

Visite de l’atelier et animations pour toute la famille

Visite de l’atelier de fabrication découvrez comment sont fabriquées les pâtes, farines et huiles de la ferme.

Mini ferme un espace pour petits et grands pour approcher les animaux en toute simplicité.

Tour de tracteur pour vivre la ferme autrement !

Entrée gratuite pour tous !

Profitez d’un repas savoureux préparé avec les produits du terroir

→ 18 € par adulte 10 € par enfant de 12 ans

→ Réservation obligatoire avant le 3 juin au 07 68 33 05 44.

Venez vivre un week-end à la ferme, entre gourmandise, découverte et convivialité ! .

La Grange Saint-Etienne / 4 Allée Jeanne d’Arc Martin-Église 76370 Seine-Maritime Normandie +33 7 68 33 05 44 lagrangesaintetienne@orange.fr

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English : [Portes ouvertes] La Grange Saint-Etienne

L’événement [Portes ouvertes] La Grange Saint-Etienne Martin-Église a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie