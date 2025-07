Portes ouvertes La Houblonnière de Lézerzot Brélidy

Portes ouvertes La Houblonnière de Lézerzot Brélidy samedi 5 juillet 2025.

Portes ouvertes La Houblonnière de Lézerzot

3 Lieu-dit Lézerzot Brélidy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 10:30:00

fin : 2025-07-05 18:30:00

Date(s) :

2025-07-05

Découverte de la culture du Houbon et des moutons de race bretonne Belle-Ile. Visites guidées 11h et 15h. Marché de producteurs locaux. Possibilité de restauration sur place (réservation conseillée). Scène ouverte 13h30 et concert à 17h30. .

3 Lieu-dit Lézerzot Brélidy 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 58 11 32 90

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Portes ouvertes La Houblonnière de Lézerzot Brélidy a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol