Portes ouvertes la journée des chiens guides Chiens-Guides du Grand Est Woippy dimanche 28 septembre 2025.

Vous vous êtes souvent demandé comment les chiens guides améliorent le quotidien des personnes aveugles ou malvoyantes ?

Venez découvrir les rouages de cette incroyable chaîne de solidarité et rencontrez des éducateurs, des bénévoles et des maîtresses et maîtres de chiens guides.

Assistez à des démonstrations de nos héros à quatre pattes et profitez d’activités de sensibilisation au handicap visuel.Tout public

English :

Have you often wondered how guide dogs improve the daily lives of blind and partially-sighted people?

Come and discover the inner workings of this incredible chain of solidarity, and meet guide dog trainers, volunteers and handlers.

Watch demonstrations by our four-legged heroes, and take part in activities designed to raise awareness of visual impairment.

German :

Haben Sie sich schon oft gefragt, wie Blindenführhunde den Alltag von blinden oder sehbehinderten Menschen verbessern?

Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise dieser unglaublichen Solidaritätskette und treffen Sie Ausbilder, Freiwillige und Führhundhalter.

Sehen Sie sich Vorführungen unserer vierbeinigen Helden an und nutzen Sie Aktivitäten, die das Bewusstsein für Sehbehinderungen schärfen.

Italiano :

Vi siete spesso chiesti come i cani guida migliorino la vita quotidiana delle persone cieche o ipovedenti?

Venite a scoprire come funziona questa incredibile catena di solidarietà e a incontrare addestratori, volontari e conduttori di cani guida.

Assistete alle dimostrazioni dei nostri eroi a quattro zampe e partecipate alle attività di sensibilizzazione sulla disabilità visiva.

Espanol :

¿Se ha preguntado a menudo cómo mejoran los perros guía la vida cotidiana de las personas ciegas o con visión parcial?

Venga a descubrir cómo funciona esta increíble cadena de solidaridad y conozca a adiestradores, voluntarios y adiestradores de perros guía.

Asista a demostraciones de nuestros héroes de cuatro patas y participe en actividades de sensibilización sobre la discapacidad visual.

