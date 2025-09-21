Portes ouvertes la Katysserie Forbach

45 Avenue du Général Patch Forbach Moselle

Portes ouvertes avec une vitrine garnis d’entremets, de choux, de tartelettes et autres gourmandises en version individuelle pour régaler ses papilles. Dimanche 21 septembre de 09h30 à 11h00.Tout public

45 Avenue du Général Patch Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 7 88 69 77 70 lakatysserie@orange.fr

English :

Open house with a showcase of individual entremets, choux, tartelettes and other delicacies to tantalize the taste buds. Sunday, September 21 from 09:30 to 11:00.

German :

Tag der offenen Tür mit einer Vitrine, die mit Entremets, Windbeuteln, Tartelettes und anderen Leckereien in individueller Ausführung bestückt ist, um seine Geschmacksnerven zu verwöhnen. Sonntag, 21. September, von 9.30 bis 11.00 Uhr.

Italiano :

Apertura con una vetrina di entremets individuali, paste choux, crostate e altre prelibatezze per stuzzicare il palato. Domenica 21 settembre dalle 09:30 alle 11:00.

Espanol :

Jornada de puertas abiertas con una muestra de entremeses individuales, pasteles choux, tartas y otras delicias para deleitar el paladar. Domingo 21 de septiembre de 09:30 a 11:00.

