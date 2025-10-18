Portes ouvertes : La librarchie Librairie Acacia Libourne

Portes ouvertes : La librarchie Librairie Acacia Libourne samedi 18 octobre 2025.

Gratuit. Entrée libre.

Début : 2025-10-18T10:30:00 – 2025-10-18T19:00:00

Visite de la librarchie,

une architecte + une libraire = un lieu unique de partage

Librairie Acacia 49 rue Montesquieu, 33500 Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine https://natachajolivetarchitecte.fr/ https://librairie-acacia.fr/

©NatachaJolivet