Portes ouvertes La Maison de la gemme, temps des résiniers

635 route de Bourreguet Lesperon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Visite qui inclut différents ateliers (démonstration de gemmage, histoire et gestion de la forêt, utilisation actuelle de la gemme, chemin du résinier).

La Maison de la Gemme ouvre ses portes sur les deux journées.

L’équipe de bénévoles vous accueille autour de son ancienne bergerie visite qui inclut différents ateliers (démonstration de gemmage, histoire et gestion de la forêt, utilisation actuelle de la gemme, chemin du résinier). .

635 route de Bourreguet Lesperon 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 20 06 29

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English : Portes ouvertes La Maison de la gemme, temps des résiniers

The tour includes various workshops (gemmaking demonstration, forest history and management, current use of gems, resin path).

L’événement Portes ouvertes La Maison de la gemme, temps des résiniers Lesperon a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Morcenx