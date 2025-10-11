Portes ouvertes La Noisette de l’Ouest Loudun
Beaurepaire Loudun Vienne
PORTES OUVERTES
Après une 1ère édition qui vous a beaucoup plu, on organise la 2ème édition de nos Portes Ouvertes cette année… et sur 2 jours
️ Samedi 11 Octobre de 12h à 18h
️ Dimanche 12 Octobre de 10h à 18h
Beaurepaire, 86200 Loudun
Vous pouvez dès maintenant pré-commander nos produits … .
