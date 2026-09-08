Informations pratiques

Loudun

Portes ouvertes La Noisette de l’Ouest

Beaurepaire Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

VISITE – DÉGUSTATION – VENTE – CUEILLETTE – RESTAURATION SUR PLACE

VISITE – DÉGUSTATION – VENTE – CUEILLETTE – RESTAURATION SUR PLACE

Rendez-vous le samedi 10 octobre et dimanche 11 octobre 2026, à l’occasion de notre troisième édition des portes ouvertes à La Noisette de l’Ouest !

Nous vous invitons au cœur de notre verger, pour vous faire découvrir notre univers et nos produits.

Circuit de visite dans notre verger. Suivez les flèches, nous serons présents à chaque étape afin de vous apporter les explications : découverte de la production de noisettes, du matériel d’entretien du verger jusqu’à la transformation.

Dégustation et vente de nos produits, avec les noisettes de la toute nouvelle récolte 2026.

Promenade et cueillette dans le verger : promenez vous entre les arbres et ramassez les noisettes restantes après la récolte. Repartez avec votre butin (en réglant 6€ le kg de noisettes ramassées) ou échangez-le contre un bon d’achat. .

Beaurepaire Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 08 17 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Portes ouvertes La Noisette de l’Ouest

TOURS – TASTINGS – SALES – PICK-YOUR-OWN – ON-SITE DINING

L’événement Portes ouvertes La Noisette de l’Ouest Loudun a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme du Pays Loudunais