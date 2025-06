Portes Ouvertes La Ruche Éco – Courtenay 25 juin 2025 10:00

Loiret

Portes Ouvertes La Ruche Éco 31 Place Armand Chesneau Courtenay Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-25 10:00:00

fin : 2025-06-25 17:00:00

Date(s) :

2025-06-25

Venez découvrir La Ruche Économique, un

espace multi-activités au cœur de Courtenay!

Librairie, boutiques, office de tourisme,

coworking, showroom etc…

La Ruche Eco, votre fournisseur officiel d’énergie

locale! .

31 Place Armand Chesneau

Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71

English :

Come and discover La Ruche Économique

a multi-activity space in the heart of Courtenay!

German :

Entdecken Sie La Ruche Économique, einen

ein Multiaktivitätsraum im Herzen von Courtenay!

Italiano :

Venite a scoprire La Ruche Économique, uno spazio multiattività nel cuore di Courtenay

spazio multiattività nel cuore di Courtenay!

Espanol :

Venga a descubrir La Ruche Économique, un

¡espacio multiactividades en el corazón de Courtenay!

