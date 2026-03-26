PORTES OUVERTES LA SERRE DU VILLARET

Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-11

fin : 2026-11-11

Date(s) :

2026-11-11

Portes Ouvertes à la serre du Villaret Samedi 11 novembre !

L’association Graines de Folies vous invite à une journée conviviale, participative et pleine de découvertes.

Dès 11h accueil + infos sur le fonctionnement de la serre

Portes Ouvertes à la serre du Villaret Samedi 11 novembre !

L’association Graines de Folies vous invite à une journée conviviale, participative et pleine de découvertes.

Dès 11h accueil + infos sur le fonctionnement de la serre

12h30 verre de l’amitié + repas partagé (apportez un petit quelque chose)

13h30 atelier collectif pour imaginer l’aménagement futur de la serre

15h projection du documentaire Les heures heureuses

️ 16h30 discussion animée par les anciens de l’Hôpital

Venez rencontrer l’équipe, partager vos idées et passer un moment chaleureux avec nous. .

Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie grainedefolie@gmail.com

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English :

? Open house at the Villaret greenhouse ? Saturday, November 11th!

The Graines de Folies association invites you to a day of fun, participation and discovery.

? From 11 a.m.: welcome + information on how the greenhouse works

L’événement PORTES OUVERTES LA SERRE DU VILLARET Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-03-24 par 48-OT Margeride en Gévaudan