PORTES OUVERTES LA SERRE DU VILLARET Saint-Alban-sur-Limagnole
PORTES OUVERTES LA SERRE DU VILLARET Saint-Alban-sur-Limagnole mercredi 11 novembre 2026.
PORTES OUVERTES LA SERRE DU VILLARET
Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-11
fin : 2026-11-11
Date(s) :
2026-11-11
Portes Ouvertes à la serre du Villaret Samedi 11 novembre !
L’association Graines de Folies vous invite à une journée conviviale, participative et pleine de découvertes.
Dès 11h accueil + infos sur le fonctionnement de la serre
Portes Ouvertes à la serre du Villaret Samedi 11 novembre !
L’association Graines de Folies vous invite à une journée conviviale, participative et pleine de découvertes.
Dès 11h accueil + infos sur le fonctionnement de la serre
12h30 verre de l’amitié + repas partagé (apportez un petit quelque chose)
13h30 atelier collectif pour imaginer l’aménagement futur de la serre
15h projection du documentaire Les heures heureuses
️ 16h30 discussion animée par les anciens de l’Hôpital
Venez rencontrer l’équipe, partager vos idées et passer un moment chaleureux avec nous. .
Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie grainedefolie@gmail.com
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English :
? Open house at the Villaret greenhouse ? Saturday, November 11th!
The Graines de Folies association invites you to a day of fun, participation and discovery.
? From 11 a.m.: welcome + information on how the greenhouse works
L’événement PORTES OUVERTES LA SERRE DU VILLARET Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-03-24 par 48-OT Margeride en Gévaudan
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