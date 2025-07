Portes ouvertes « Lachon Martin » Loigny-la-Bataille

Portes ouvertes « Lachon Martin » Loigny-la-Bataille samedi 13 septembre 2025.

13 Lieu-dit Nonneville Loigny-la-Bataille Eure-et-Loir

Deux journées conviviales autour d’un marché fermier, artisanal et gourmand.

L’entreprise Lachon Martin, spécialisée dans les produits fermiers locaux, organise deux journées de portes ouvertes avec un marché regroupant producteurs et artisans locaux. Retrouvez pommes de terre, oignons, échalotes mais aussi miel, saucissons, boudins, vins et rhums artisanaux. Découvrez également des stands variés bijoux faits main, aquarelles, céramiques, photographies ou encore fleurs séchées. Une exposition de motos et quads complètera cette ambiance festive. Profitez également de la restauration sur place avec frites maison, saucisses, merguez, crêpes et buvette. .

13 Lieu-dit Nonneville Loigny-la-Bataille 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 06 62 53 83

English :

Two fun-filled days around a farmer?s, craft and gourmet market.

German :

Zwei gesellige Tage rund um einen Bauern-, Handwerks- und Gourmetmarkt.

Italiano :

Due giornate all’insegna del divertimento in un mercato contadino, un mercato artigianale e un mercato gastronomico.

Espanol :

Dos días llenos de diversión en un mercado agrícola, un mercado de artesanía y un mercado gourmet.

