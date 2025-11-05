PORTES OUVERTES LAITERIE DE ST PERE Saint-Père-en-Retz – Agence PORNIC Saint-Père-en-Retz

PORTES OUVERTES LAITERIE DE ST PERE Mercredi 5 novembre, 13h00 Saint-Père-en-Retz – Agence PORNIC Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-05T13:00:00+01:00 – 2025-11-05T16:00:00+01:00

Fin : 2025-11-05T13:00:00+01:00 – 2025-11-05T16:00:00+01:00

Visite de l’entreprise le mercredi 5 novembre de 14h à 17h dans le cadre de la semaine de l’industrie. La Laiterie de Saint-Père vous propose de pousser la porte , afin de découvrir le métier de pilote de conditionnement , ses conditions d’exercice : Vous découvrirez les rythmes de travail en 58 et en 38 avec un planning permettant de se projeter sur l’année 2026 , l’environnement de travail propre et dans un température ambiante et non dans le froid . Tous les profils sont les bienvenus , il

Saint-Père-en-Retz – Agence PORNIC 44320 Saint-Père-en-Retz Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/523181 »}]

Visite de l’entreprise le mercredi 5 novembre de 14h à 17h dans le cadre de la semaine de l’industrie. La semaine de l’industrie agroalimentaire La semaine de l’industrie