Portes ouvertes Poney-club de Laizé Laizé

Portes ouvertes Poney-club de Laizé Laizé dimanche 7 septembre 2025.

Portes ouvertes

Poney-club de Laizé 545 chemin de Givry Laizé Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 14:30:00

fin : 2025-09-07 17:00:00

Date(s) :

2025-09-07

Balades en main, initiation à la voltige équestre, rencontre des monitrices,

visite des installations manège, carrière d’équitation, écuries…

Inscriptions au club pour 2025-2026 .

Poney-club de Laizé 545 chemin de Givry Laizé 71870 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 36 91 64 info@equitalaize.com

English : Portes ouvertes

German : Portes ouvertes

Italiano :

Espanol :

L’événement Portes ouvertes Laizé a été mis à jour le 2025-08-22 par Mission Tourisme Département 71