Portes ouvertes Poney-club de Laizé Laizé
Portes ouvertes Poney-club de Laizé Laizé dimanche 7 septembre 2025.
Portes ouvertes
Poney-club de Laizé 545 chemin de Givry Laizé Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07 14:30:00
fin : 2025-09-07 17:00:00
Date(s) :
2025-09-07
Balades en main, initiation à la voltige équestre, rencontre des monitrices,
visite des installations manège, carrière d’équitation, écuries…
Inscriptions au club pour 2025-2026 .
Poney-club de Laizé 545 chemin de Givry Laizé 71870 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 36 91 64 info@equitalaize.com
English : Portes ouvertes
German : Portes ouvertes
Italiano :
Espanol :
L’événement Portes ouvertes Laizé a été mis à jour le 2025-08-22 par Mission Tourisme Département 71