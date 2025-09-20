Portes Ouvertes L’Antre de l’Eléphant Muel

Prix libre

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Les portes ouvertes, lors de ces Journées Européennes du Patrimoine, seront l’occasion de découvrir l’histoire de cet ancien théâtre de patronage (paroissial à l’origine) depuis sa construction jusqu’à aujourd’hui.

Le lieu est devenu lieu de création et de rêverie, et d’exposition.

La visite mettra en lumière le charme et les particularités du lieu (plafond en bois arrondi comme dans les anciennes chapelles).

Des visites libres ou commentées seront proposées.

L’Antre de l’Eléphant 3 place de l’église 35290 Muel Muel 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne 06.59.21.23.85. http://lantredelelephant.fr https://www.facebook.com/search/top?q=l%27antre%20de%20l%27%C3%A9l%C3%A9phant Le lieu est un ancien théâtre de patronage construit en 1933, lieu chargé d’histoire en milieu rural, il est constitué d’un plafond en bois arrondi, d’une scène et d’un cadre de scène d’époque ainsi que d’une toile de jute ancienne et conservée en l’état.

Devenu atelier d’artistes, il est un lieu dédié aux arts plastiques dans lequel il est possible de découvrir des installations des créations en cours. Un système d’audio guide peut être proposé ainsi que des visites ludiques…. Des parkings sont disponibles aux abords du lieu.

