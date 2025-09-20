Portes ouvertes Le 108 Orléans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

ARCHÉOLOGIE D’UNE HISTOIRE POPULAIRE ET SENSIBLE DU 108 – MAISON BOURGOGNE

Le 108, installé au sein de la Maison Bourgogne, place ses activités dans une ancienne bâtisse de la fin du 18e siècle, avoisinant les 5 000 m². Longtemps chocolaterie, confiserie, distillerie de la famille Saintoin, puis centre de formation pour apprentis, le bâtiment est devenu ensuite la Maison Bourgogne puis le 108 tel que nous le connaissons aujourd’hui.

Depuis septembre 2024, l’équipe du 108 s’est lancé dans un travail de collecte de mémoires. Autour d’un travail de récolement de récits, anecdotes, témoignages, images, archives, objets… auprès des archives municipales, des habitant·es, des travailleur·euses et usager·es du 108 nous avons retracé l’histoire du lieu dans lequel nous nous trouvons. Comprendre son patrimoine, identifier les traces encore visibles dans le lieu afin d’en appréhender son histoire et de pouvoir la transmettre.

Tous ces travaux de recherches nous ont conduit à imaginer une exposition autour de la figure emblématique qu’est le 108. Retracer son histoire, comprendre ce commun urbain que nous partageons, et partager le fruit de ces recherches pour les rendre visibles et les transmettre à tous à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, les Samedi 20 et Dimanche 21 septembre prochain.

Alors n’hésitez pas à venir arpenter les couloirs du 108, a venir écouter les témoignages récoltés, à découvrir les archives datant de la chocolaterie, les photos du Centre de formation pour apprentis, traverser le temps et les époques en retraçant l’histoire de ce lieu incroyable logé au cœur du quartier Bourgogne !

Et encore mieux, si vous avez fait partie de l’histoire du 108 ou que vous l’avez traversée à un moment ou à un autre, n’hésitez pas à venir nous raconter vos souvenirs et à venir partager vos anecdotes et votre mémoire !

Le 108 108 rue de Bourgogne 45100 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire DEPUIS 2003, LE 108 EST UN LIEU INDÉPENDANT DE RECHERCHE ET D'EXPÉRIMENTATION ARTISTIQUE, CULTURELLE ET SOCIALE AINSI QU'UN COLLECTIF ARTISTIQUE ET CULTUREL DE STRUCTURES PROFESSIONNELLES & D'INDIVIDUS.

Une soixantaine de structures compose notre collectif : les résident·e·s de la maison, aux bureaux desquel·le·s on peut venir frapper en semaine, ainsi que nos structures associées qui contribuent à faire vivre le lieu.

Sans oublier nos usager·e·s : bénévoles de notre bar associatif, de notre WebTV et public qui s’investissent dans la vie du 108 ! Le 108, c’est un lieu d’administration, de production, de mutualisation des moyens et d’échanges des ressources professionnelles qui vise à favoriser les logiques collaboratives, un partage réfléchi des espaces, une réflexion sur les outils partagés et des passerelles entre artistes, projets et acteur·ice·s culturel·le·s.

Le 108 accueille et accompagne les porteur·euse·s de projets et les initiatives artistiques et culturelles en voie d’élaboration ou de développement. Il est facilitateur de nouvelles démarches de création et de processus de professionnalisation.

On y trouve toute l’année un espace pluridisciplinaire de présentations publiques de travaux artistiques en cours, de lectures publiques, de performances, d’expositions, de concerts et de manifestations artistiques et culturelles.

Ouvert au public en semaine, c’est aussi un lieu de pratiques artistiques, d’ateliers et de stages, en lien avec les projets portés par ses membres.

Ancienne chocolaterie réinvestie aujourd’hui par les membres du 108, elle comporte notamment sur 4 niveaux des salles de danse, des ateliers plastiques et bois, des espaces dédiés à la création et à la pratique théâtrale, à la captation et la production audiovisuelle, une salle d’exposition, des studios de répétitions musicales, un fablab, un café et des espaces pour les manifestations publiques, concerts, performances… Transports à proximité avec arrêt de bus

Le 108