Portes Ouvertes | Le Châtel des vivaces Givraines
Portes Ouvertes | Le Châtel des vivaces
18 Rue du Portail Givraines Loiret
Début : 2026-03-27 10:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
2026-03-27
Découvrez notre vaste sélection de plantes vivaces, graminées ornementales, bambous, arbustes, petits fruits et plantes aquatiques, tout ce qu’il faut pour transformer votre extérieur !
Journées Portes Ouvertes de Printemps au Châtel des Vivaces !
Le printemps arrive et votre jardin n’attend que vous ! Rejoignez-nous pour 3 journées exceptionnelles dédiées aux passionnés de jardinage et aux amoureux de la nature.
Une collection exceptionnelle Découvrez notre vaste sélection de plantes vivaces, graminées ornementales, bambous, arbustes, petits fruits et plantes aquatiques, tout ce qu'il faut pour transformer votre extérieur !
L’expertise à votre service Nos spécialistes vous accompagnent personnellement pour choisir les plantes adaptées à votre sol, votre exposition et vos envies. Conseils de plantation, associations végétales, entretien… Profitez de leur savoir-faire !
Offres spéciales de printemps
Entrée libre .
18 Rue du Portail Givraines 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 34 20 97
English :
Discover our vast selection of perennials, ornamental grasses, bamboos, shrubs, berries and aquatic plants everything you need to transform your outdoors!
