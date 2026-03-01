Portes Ouvertes | Le Châtel des vivaces Givraines

Portes Ouvertes | Le Châtel des vivaces

18 Rue du Portail Givraines Loiret

Début : 2026-03-27 10:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

2026-03-27

Journées Portes Ouvertes de Printemps au Châtel des Vivaces !

Le printemps arrive et votre jardin n’attend que vous ! Rejoignez-nous pour 3 journées exceptionnelles dédiées aux passionnés de jardinage et aux amoureux de la nature.

Pourquoi venir nous voir ? Une collection exceptionnelle Découvrez notre vaste sélection de plantes vivaces, graminées ornementales, bambous, arbustes, petits fruits et plantes aquatiques, tout ce qu’il faut pour transformer votre extérieur !

L’expertise à votre service Nos spécialistes vous accompagnent personnellement pour choisir les plantes adaptées à votre sol, votre exposition et vos envies. Conseils de plantation, associations végétales, entretien… Profitez de leur savoir-faire !

Offres spéciales de printemps

Entrée libre .

18 Rue du Portail Givraines 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 34 20 97

English :

Discover our vast selection of perennials, ornamental grasses, bamboos, shrubs, berries and aquatic plants everything you need to transform your outdoors!

