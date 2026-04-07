Portes ouvertes ! Le Patio Rennes 7 avril – 1 mai Ille-et-Vilaine

Gratuit

Découvrez le théâtre en assistant à l’un de nos ateliers en avril – gratuit et ouvert à tous et à toutes

Pour plus d’informations : [compagniefelicita@gmail.com](mailto:compagniefelicita@gmail.com)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-07T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-01T01:30:00.000+02:00

1

https://compagniefelicita.fr/ compagniefelicita@gmail.com

Le Patio 1, square de Terre-Neuve 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

compagniefelicita@gmail.com



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

