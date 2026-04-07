Portes ouvertes ! Le Patio Rennes
Portes ouvertes ! Le Patio Rennes mardi 7 avril 2026.
Portes ouvertes ! Le Patio Rennes 7 avril – 1 mai Ille-et-Vilaine
Gratuit
Découvrez le théâtre en assistant à l’un de nos ateliers en avril – gratuit et ouvert à tous et à toutes
Pour plus d’informations : [compagniefelicita@gmail.com](mailto:compagniefelicita@gmail.com)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-07T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-01T01:30:00.000+02:00
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https://compagniefelicita.fr/ compagniefelicita@gmail.com
Le Patio 1, square de Terre-Neuve 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
compagniefelicita@gmail.com
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