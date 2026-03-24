Portes ouvertes Le Rucher de Pascale LE RUCHER DE PASCALE Châtillon-le-Duc

Portes ouvertes Le Rucher de Pascale

LE RUCHER DE PASCALE 11 Allée de Roncevaux Châtillon-le-Duc Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Le Rucher de Pascale vous invite à découvrir les abeilles avec une ruche vitrée et une caméra direct sur la planche d’envol, à écouter les vibrations de la ruche et sentir les effluves de la ruche. Informations sur les produits de la ruche et leur utilisation, ainsi que sur la vie de l’abeille et l’élaboration du miel.

Dégustation de produits de notre production et vente de crêpes.

Quizz sur la biodiversité et maquillage pour enfant, de quoi passer un agréable moment en famille ! .

LE RUCHER DE PASCALE 11 Allée de Roncevaux Châtillon-le-Duc 25870 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 81 13 67 lerucherdepascale@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Portes ouvertes Le Rucher de Pascale

L’événement Portes ouvertes Le Rucher de Pascale Châtillon-le-Duc a été mis à jour le 2026-03-24 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)