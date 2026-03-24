Portes ouvertes Le Rucher de Pascale LE RUCHER DE PASCALE Châtillon-le-Duc
Portes ouvertes Le Rucher de Pascale LE RUCHER DE PASCALE Châtillon-le-Duc samedi 25 avril 2026.
Portes ouvertes Le Rucher de Pascale
LE RUCHER DE PASCALE 11 Allée de Roncevaux Châtillon-le-Duc Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Le Rucher de Pascale vous invite à découvrir les abeilles avec une ruche vitrée et une caméra direct sur la planche d’envol, à écouter les vibrations de la ruche et sentir les effluves de la ruche. Informations sur les produits de la ruche et leur utilisation, ainsi que sur la vie de l’abeille et l’élaboration du miel.
Dégustation de produits de notre production et vente de crêpes.
Quizz sur la biodiversité et maquillage pour enfant, de quoi passer un agréable moment en famille ! .
LE RUCHER DE PASCALE 11 Allée de Roncevaux Châtillon-le-Duc 25870 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 81 13 67 lerucherdepascale@gmail.com
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English : Portes ouvertes Le Rucher de Pascale
L’événement Portes ouvertes Le Rucher de Pascale Châtillon-le-Duc a été mis à jour le 2026-03-24 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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