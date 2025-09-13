Portes ouvertes Le Temple-sur-Lot
Portes ouvertes Le Temple-sur-Lot samedi 13 septembre 2025.
Portes ouvertes
La Base Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne
Gratuit
Gratuit
Date : 
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-14
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-13
Initiations basket, escalade, judo
Essais (sur réservation) cours de fitness, aquafitness, salle de musculation
Stands découverte école des sports (7/9 ans, 9/11 ans), tir à l’arc, sarbacane, paddle, canoë-kayak, motricité 3/6 ans
Apportez votre pique-nique. Buvette.
La Base Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 08 33 contact@la-base.com
English : Portes ouvertes
Initiations: basketball, climbing, judo
Trials (booking required): fitness classes, aquafitness, weight room
Discovery stands: sports school (7/9 yrs, 9/11 yrs), archery, blowpipe, paddle, canoeing, motor skills 3/6 yrs
Bring your own picnic. Refreshment bar.
German : Portes ouvertes
Einführungen: Basketball, Klettern, Judo
Probetraining (auf Voranmeldung): Fitnesskurse, Aquafitness, Kraftraum
Entdeckungsstände: Sportschule (7/9 Jahre, 9/11 Jahre), Bogenschießen, Blasrohr, Paddeln, Kanu-Kajak, Motorik 3/6 Jahre
Bringen Sie Ihr eigenes Picknick mit. Getränkestand.
Italiano :
Iniziazioni: basket, arrampicata, judo
Prove (su prenotazione): lezioni di fitness, aquafitness, sala pesi
Stand di scoperta: scuola di sport (7/9 anni, 9/11 anni), tiro con l’arco, cerbottana, paddle, canoa-kayak, attività motorie per bambini di 3/6 anni
Portate il vostro picnic. Bar per il ristoro.
Espanol : Portes ouvertes
Iniciaciones: baloncesto, escalada, judo
Pruebas (previa reserva): clases de fitness, aquafitness, sala de musculación
Puestos de descubrimiento: escuela deportiva (7/9 años, 9/11 años), tiro con arco, cerbatana, remo, piragüismo-kayak, motricidad para niños de 3/6 años
Traiga su propio picnic. Bar.
L’événement Portes ouvertes Le Temple-sur-Lot a été mis à jour le 2025-09-04 par OT Lot-et-Tolzac