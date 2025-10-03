PORTES OUVERTES Le Touche @ Tout Rue des Lavandières Livré-la-Touche
PORTES OUVERTES Le Touche @ Tout Rue des Lavandières Livré-la-Touche vendredi 3 octobre 2025.
PORTES OUVERTES Le Touche @ Tout
Rue des Lavandières LE TOUCHE @ TOUT Livré-la-Touche Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 14:00:00
fin : 2025-10-03 18:00:00
Date(s) :
2025-10-03
Dans le cadre des Portes Ouvertes des Tiers lieux des Pays de la Loire, venez rencontrer et découvrir les membres du Touche @ tout de 14h à 18h.
Renseignements letoucheatout.tierslieurural@gmail.com 06 20 36 83 95 .
Rue des Lavandières LE TOUCHE @ TOUT Livré-la-Touche 53400 Mayenne Pays de la Loire +33 6 20 36 83 95 letoucheatout.tierslieurural@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement PORTES OUVERTES Le Touche @ Tout Livré-la-Touche a été mis à jour le 2025-09-19 par SUD MAYENNE