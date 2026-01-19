Portes ouvertes le week-end de Pâques au Domaine Lelais Ruillé sur Loir Loir en Vallée
Ruillé sur Loir 4 Route de Poncé Loir en Vallée Sarthe
Début : 2026-04-04 09:00:00
fin : 2026-04-06 18:00:00
2026-04-04
Portes ouvertes du Domaine, visite et dégustation des vins sur 3 jours.
Profitez des 3 jours du week-end de Pâques pour venir découvrir nos vins et notre domaine.
Au programme des 3 jours, samedi, dimanche et lundi
-Visite du domaine
-Visite des caves troglodytes
-Visite du chai
-dégustation des vins AOC Jasnières et Coteaux du Loir
-accords mets et vins (charcuterie, fromage) .
Ruillé sur Loir 4 Route de Poncé Loir en Vallée 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 79 09 59 vins@domainelelais.com
English :
Open house at the Domaine, 3-day visit and wine tasting.
