Portes ouvertes le week-end de Pâques au Domaine Lelais Ruillé sur Loir Loir en Vallée

Portes ouvertes le week-end de Pâques au Domaine Lelais Ruillé sur Loir Loir en Vallée samedi 4 avril 2026.

Portes ouvertes le week-end de Pâques au Domaine Lelais

Ruillé sur Loir 4 Route de Poncé Loir en Vallée Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 09:00:00
fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :
2026-04-04

Portes ouvertes du Domaine, visite et dégustation des vins sur 3 jours.
Profitez des 3 jours du week-end de Pâques pour venir découvrir nos vins et notre domaine.
Au programme des 3 jours, samedi, dimanche et lundi
-Visite du domaine
-Visite des caves troglodytes
-Visite du chai
-dégustation des vins AOC Jasnières et Coteaux du Loir
-accords mets et vins (charcuterie, fromage)   .

Ruillé sur Loir 4 Route de Poncé Loir en Vallée 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 79 09 59  vins@domainelelais.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open house at the Domaine, 3-day visit and wine tasting.

L’événement Portes ouvertes le week-end de Pâques au Domaine Lelais Loir en Vallée a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Vallée du Loir