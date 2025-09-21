Portes ouvertes : l’église du Sambuc Eglise du sambuc Arles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Découvrez l’église du Sambuc en Camargue dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

Eglise du sambuc Chemin de l’Église, 13200 Arles Arles 13200 Le Sambuc Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Ville d’Arles