Portes Ouvertes les Ateliers du Patrimoine 58 Salle des Eduens Nevers

Portes Ouvertes les Ateliers du Patrimoine 58

Salle des Eduens Quai des Eduens Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

L’association Les Ateliers du Patrimoine, créée il y a plus de trente ans,tiendra son week-end de

portes ouvertes les samedi 28 et dimanche 29 mars à la Salle des Eduens quai des mariniers à

Nevers de 14h à 18h.

Comme tous les ans, pour faire connaître ses activités, l’association invite donc le public à

l’exposition des réalisations des différents ateliers aquarelle, broderie, dessin,encadrement,

peinture, reliure, tapisserie, tricot, et la toute récente initiation à la menuiserie.

Certaines réalisations, peintures, aquarelles, œuvres d’encadrement, seront proposées à la vente.

Il y aura aussi sur place une recyclerie ou vente de matériel et outils d’atelier de seconde main.

Alors venez rencontrer les animatrices et adhérents qui seront ravies de partager leurs passions ! .

Salle des Eduens Quai des Eduens Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 41 89 54 patrimoineateliers@gmail.com

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English : Portes Ouvertes les Ateliers du Patrimoine 58

L’événement Portes Ouvertes les Ateliers du Patrimoine 58 Nevers a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Nevers