Portes Ouvertes les Ateliers du Patrimoine 58 Salle des Eduens Nevers

Portes Ouvertes les Ateliers du Patrimoine 58 Salle des Eduens Nevers samedi 28 mars 2026.

Portes Ouvertes les Ateliers du Patrimoine 58

Salle des Eduens Quai des Eduens Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :
2026-03-28

L’association Les Ateliers du Patrimoine, créée il y a plus de trente ans,tiendra son week-end de
portes ouvertes les samedi 28 et dimanche 29 mars à la Salle des Eduens quai des mariniers à
Nevers de 14h à 18h.
Comme tous les ans, pour faire connaître ses activités, l’association invite donc le public à
l’exposition des réalisations des différents ateliers aquarelle, broderie, dessin,encadrement,
peinture, reliure, tapisserie, tricot, et la toute récente initiation à la menuiserie.
Certaines réalisations, peintures, aquarelles, œuvres d’encadrement, seront proposées à la vente.
Il y aura aussi sur place une recyclerie ou vente de matériel et outils d’atelier de seconde main.
Alors venez rencontrer les animatrices et adhérents qui seront ravies de partager leurs passions !   .

Salle des Eduens Quai des Eduens Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 41 89 54  patrimoineateliers@gmail.com

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English : Portes Ouvertes les Ateliers du Patrimoine 58

L’événement Portes Ouvertes les Ateliers du Patrimoine 58 Nevers a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Nevers

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