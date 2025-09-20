Portes ouvertes Les Brûleries modernes Brie-sous-Archiac
3, impasse Félix Chartier Brie-sous-Archiac Charente-Maritime
Dans le cadre de l’opération Apéritif du Patrimoine, Vient-Delpech vous invite à découvrir sa production de spiritueux.
Visite de la distillerie, Dégustation et Vente sur place
3, impasse Félix Chartier Brie-sous-Archiac 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 04 66 contact@vinet-delpech.com
English :
As part of the Apéritif du Patrimoine program, Vient-Delpech invites you to discover its spirits production.
Distillery tour, tasting and on-site sales
German :
Im Rahmen der Aktion « Apéritif du Patrimoine » lädt Vient-Delpech Sie ein, seine Spirituosenproduktion zu entdecken.
Besichtigung der Destillerie, Verkostung und Verkauf vor Ort
Italiano :
Nell’ambito dell’operazione Apéritif du Patrimoine, Vient-Delpech vi invita a scoprire la sua produzione di liquori.
Visita della distilleria, degustazione e vendita sul posto
Espanol :
En el marco de la operación Apéritif du Patrimoine, Vient-Delpech le invita a descubrir su producción de bebidas espirituosas.
Visita de la destilería, degustación y venta in situ
