Portes ouvertes Les Brûleries modernes Brie-sous-Archiac

3, impasse Félix Chartier Brie-sous-Archiac Charente-Maritime

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Dans le cadre de l’opération Apéritif du Patrimoine, Vient-Delpech vous invite à découvrir sa production de spiritueux.

Visite de la distillerie, Dégustation et Vente sur place

3, impasse Félix Chartier Brie-sous-Archiac 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 04 66 contact@vinet-delpech.com

English :

As part of the Apéritif du Patrimoine program, Vient-Delpech invites you to discover its spirits production.

Distillery tour, tasting and on-site sales

German :

Im Rahmen der Aktion « Apéritif du Patrimoine » lädt Vient-Delpech Sie ein, seine Spirituosenproduktion zu entdecken.

Besichtigung der Destillerie, Verkostung und Verkauf vor Ort

Italiano :

Nell’ambito dell’operazione Apéritif du Patrimoine, Vient-Delpech vi invita a scoprire la sua produzione di liquori.

Visita della distilleria, degustazione e vendita sul posto

Espanol :

En el marco de la operación Apéritif du Patrimoine, Vient-Delpech le invita a descubrir su producción de bebidas espirituosas.

Visita de la destilería, degustación y venta in situ

