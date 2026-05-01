Portes ouvertes Les Jardins de Bréau Corbeilles
Portes ouvertes Les Jardins de Bréau Corbeilles samedi 23 mai 2026.
Corbeilles
Portes ouvertes Les Jardins de Bréau
Corbeilles Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 08:30:00
fin : 2026-05-23 17:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Portes ouvertes Les Jardins de Bréau
Découvrez les Jardins de Bréau à Corbeilles ! Au programme visite de l’exploitation, vente de produits de la ferme, et dégustation ! .
Corbeilles 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14
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English :
Open house Les Jardins de Bréau
L’événement Portes ouvertes Les Jardins de Bréau Corbeilles a été mis à jour le 2026-05-19 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
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