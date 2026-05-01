Corbeilles

Portes ouvertes Les Jardins de Bréau

Corbeilles Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 08:30:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Portes ouvertes Les Jardins de Bréau

Découvrez les Jardins de Bréau à Corbeilles ! Au programme visite de l’exploitation, vente de produits de la ferme, et dégustation ! .

Corbeilles 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14

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English :

Open house Les Jardins de Bréau

L’événement Portes ouvertes Les Jardins de Bréau Corbeilles a été mis à jour le 2026-05-19 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS