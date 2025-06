Portes ouvertes Les Jardins de Keranger Herbignac 22 juin 2025 10:00

Loire-Atlantique

Portes ouvertes Les Jardins de Keranger 20 Keranger Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 10:00:00

fin : 2025-06-22 18:00:00

Date(s) :

2025-06-22

Au programme :

Visite de la ferme à 10h 12h 15h

Inauguration du bâtiment + expo photos

Jeux, musique et animations

Atelier de cuisine avec la cheffe Lorine HENNEBELLE

Chasse au trésor à 11h30 et 15h

Contes pour les petits et grands + clowneries

Restauration sur place Crêpes et galettes + cidre et jus de pomme .

20 Keranger

Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 55 63 36 22

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Portes ouvertes Les Jardins de Keranger Herbignac a été mis à jour le 2025-06-18 par ADT44