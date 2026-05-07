Rozoy-sur-Serre

Portes Ouvertes Les Jardins de l’Amandier Entrez, c’est tout bio

Route d’Archon Rozoy-sur-Serre Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Journée portes ouvertes au jardin bio Les Jardins de l’Amandier, avec marché de producteurs, restauration bio et animations.

Venez découvrir Les Jardins de l’Amandier à l’occasion d’une journée portes ouvertes entièrement dédiée au bio ! Au programme marché de producteurs et d’artisans locaux, petit-déjeuner et restauration bio sur réservation, et promenades à poney l’après-midi pour les petits et les grands. Une belle occasion de rencontrer des acteurs engagés pour une agriculture durable, dans le cadre du réseau Bio en Hauts-de-France, avec le soutien de la Région Hauts-de-France et de l’Union européenne. .

Route d’Archon Rozoy-sur-Serre 02360 Aisne Hauts-de-France +33 6 89 29 89 92

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English :

Open day at Les Jardins de l’Amandier organic garden, with farmers’ market, organic food and entertainment.

L’événement Portes Ouvertes Les Jardins de l’Amandier Entrez, c’est tout bio Rozoy-sur-Serre a été mis à jour le 2026-05-07 par OT du Pays de Thiérache