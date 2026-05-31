Portes Ouvertes – Les Ruches de Fay, 26 lieu dit herbault 45450 fay aux loges, Fay-aux-Loges

Portes Ouvertes – Les Ruches de Fay Dimanche 4 octobre, 10h00, 13h30 26 lieu dit herbault 45450 fay aux loges Loiret

entree libre gratuit de 10h à12h et de 13h30 à 17h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T13:30:00+02:00 – 2026-10-04T17:30:00+02:00

26 lieu dit herbault 45450 fay aux loges fay aux loges Fay-aux-Loges 45450 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@lesruchesdefay.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0610105857 »}, {« type »: « email », « value »: « saulnier.api@gmail.com »}]

Partage sur l’apiculture, explications du fonctionnement de la ruche, visite de la miellerie, dégustation apiculture local

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