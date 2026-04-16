Portes Ouvertes Les Terres d’Ocre Les Terres d’Ocre Châtel-de-Neuvre
Portes Ouvertes Les Terres d’Ocre Les Terres d’Ocre Châtel-de-Neuvre samedi 25 avril 2026.
Châtel-de-Neuvre
Portes Ouvertes Les Terres d’Ocre
Les Terres d’Ocre 12 Rue des Gravoches Châtel-de-Neuvre Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25
Dégustation de vins et produits artisanaux du Bourbonnais, exposition et concert ! Food truck samedi midi et soir. Un week-end convivial en pleine campagne bourbonnaise !
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Les Terres d’Ocre 12 Rue des Gravoches Châtel-de-Neuvre 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 12 71
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English :
Bourbonnais wine and craft tasting, exhibition and concert! Food truck Saturday lunchtime and evening. A convivial weekend in the Bourbonnais countryside!
L’événement Portes Ouvertes Les Terres d’Ocre Châtel-de-Neuvre a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Val de Sioule