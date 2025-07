Portes ouvertes « L’escargot sort de sa coquille » Ferme du lycée agricole de Besançon Besançon

Ferme du lycée agricole de Besançon 10 Rue François Villon Besançon Doubs

Début : 2025-08-02 10:00:00

fin : 2025-08-03 21:30:00

2025-08-02 2025-08-03 2025-08-09

Curieux d’en découvrir plus sur le monde fascinant de l’héliciculture, ce n’est pas moins de 8 fermes de la région qui vous propose une expérience unique une journée porte ouvertes « l’escargot sort de sa coquille ». Au cœur de nos fermes hélicicoles, nous vous proposerons une offre variée et adaptée à tous publics visites diurnes et/ou nocturnes, panneaux pédagogiques sur l’histoire de l’escargot, buvettes, boutiques, etc.

Votre élevage de la ferme du lycée agricole de Besançon ouvrira ses portes samedi 2 août de 9h à 15h et vous proposera une visite de ses parcs à escargots. N’attendez plus et venez explorer l’univers extraordinaire de cet élevage atypique !

Ferme du lycée agricole de Besançon 10 Rue François Villon Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 41 96 47 ghbfc.contact@gmail.com

