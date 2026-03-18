Portes ouvertes Lewy

42 route de Lagarde Salles-Courbatiès Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-09

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Une après-midi d’informations et d’échanges sur la maladie à corps de Lewy.

Ouvert à tous

Cette rencontre a pour objectif de mieux comprendre la maladie, de soutenir les aidants et de favoriser les échanges entre professionnels, familles et partenaires.

* Conférence de 14h à 15h30 animée par le Dr Lambert, gériatre, et Nathalie Jean-Alexis, bénévole A2MCL et ancienne aidante.

Un temps fort pour mieux comprendre les spécificités de la MCL, souvent méconnue et source d’errance diagnostique.

Participation également de France Alzheimer et France Parkinson, partenaires essentiels dans l’accompagnement des malades et de leurs proches.

Des stands d’informations et d’échanges seront présents tout au long de l’après-midi dispositifs d’aide aux aidants, solutions de répit, accompagnement face à la perte d’autonomie, ressources locales… Autant d’outils concrets pour ne pas rester seul. .

42 route de Lagarde Salles-Courbatiès 12260 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 97 00 pfr@ehpad-villeneuve.fr

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English :

An afternoon of information and discussion on Lewy body disease.

L’événement Portes ouvertes Lewy Salles-Courbatiès a été mis à jour le 2026-03-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)