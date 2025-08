Portes ouvertes Locaruche et son marché de producteurs Nampcel

Portes ouvertes Locaruche et son marché de producteurs Nampcel dimanche 21 septembre 2025.

Portes ouvertes Locaruche et son marché de producteurs

10 Rue Principale Nampcel Oise

2025-09-21 10:00:00

2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Pour la 11ème année consécutive, Locaruche organise ses portes ouvertes autour de l’apiculture et de son marché de producteurs locaux.

De la terre à l’assiette en passant par l’artisanat et l’entretien du corps et de la maison, cette journée est toujours orientée autour de la convivialité et la gourmandise.

La restauration sur place est assurée par un traiteur et une loterie gratuite se déroule toute la journée avec plusieurs tirages.

La miellerie est ouverte au public afin d’y découvrir le métier de l’apiculteur. 0 .

10 Rue Principale Nampcel 60400 Oise Hauts-de-France contact@locaruche.com

