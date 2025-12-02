Portes ouvertes L’oeuvre d’Emmanuelle

15 Chemin du Marais Blanc Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Début : Dimanche 2025-12-02

fin : 2025-12-12

2025-12-02

Les Portes Ouvertes de l’Œuvre d’Emmanuelle vous invitent à découvrir un artisanat d’art authentique et chaleureux, du 2 au 12 décembre. Une belle occasion de rencontrer les créateurs et d’explorer leur savoir-faire !

+33 5 46 56 26 61

English : Open house L’oeuvre d’Emmanuelle

Portes Ouvertes de l’Œuvre d’Emmanuelle invites you to discover authentic, warm-hearted arts and crafts, from December 2 to 12. A great opportunity to meet the designers and explore their know-how!

German : Offene Türen L’oeuvre d’Emmanuelle

Die Offenen Türen des Emmanuelle-Werks laden Sie vom 2. bis 12. Dezember dazu ein, authentisches und herzliches Kunsthandwerk zu entdecken. Eine gute Gelegenheit, die Schöpfer zu treffen und ihr Know-how zu erkunden!

Italiano :

Le Portes Ouvertes de l??uvre d? Emmanuelle vi invitano a scoprire arti e mestieri autentici e calorosi, dal 2 al 12 dicembre. Una grande opportunità per incontrare i designer e scoprire le loro abilità!

Espanol : Jornada de puertas abiertas L’oeuvre d’Emmanuelle

La jornada de puertas abiertas Œuvre d’Emmanuelle le invita a descubrir la artesanía auténtica y cálida, del 2 al 12 de diciembre. Es una gran oportunidad para conocer a los diseñadores y explorar sus habilidades.

L’événement Portes ouvertes L’oeuvre d’Emmanuelle Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage