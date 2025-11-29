Portes Ouvertes Make ICI Morvan Lormes

Portes Ouvertes

Le samedi 29 novembre, Make ICI Morvan ouvre grand ses portes dans le cadre du mois de l’économie sociale et solidaire.

Venez découvrir ce lieu collectif dédié à la création, à l’artisanat et à la transmission des savoir-faire.

Installé au cœur du Morvan à Lormes (58), ICI Morvan réunit des ateliers partagés (bois, céramique, matériaux souples), des espaces de coworking et de réunion, des logements et une communauté de créatrices et créateurs qui travaillent, expérimentent et fabriquent ensemble.

Ce sera l’occasion de rencontrer les résidentes et résidents, l’association les Amis de Make ICI, d’explorer les ateliers, de comprendre les projets en cours et de goûter à l’ambiance unique du lieu.

Au programme (l’accès est gratuit)

?? Visite des ateliers

?? Initiation à la broderie

?? Rencontre et échange avec l’association Les Amis de Make ICI

?? Apéro convivial

??15 rue des Moulins, accès piétons (parking PMR avant le bâtiment ), parking rue des promenades et route de narvau à 400 m, vous descendez dans le joli quartier des moulins à pied. .

Make ICI Morvan 15 Rue des Moulins Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 36 09 56 sophie@makeici.org

