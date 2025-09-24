Portes ouvertes L’Outil en Main Surgérien Rue Hilaire Sassaro Surgères

Portes ouvertes L’Outil en Main Surgérien Rue Hilaire Sassaro Surgères mercredi 24 septembre 2025.

Portes ouvertes L’Outil en Main Surgérien

Rue Hilaire Sassaro L’Atelier Cyclab Surgères Charente-Maritime

Début : 2025-09-24 14:00:00

fin : 2025-09-24 17:00:00

2025-09-24

Présentation de l’association.

Découverte des ateliers à destination des jeunes à partir de 9 ans jusqu’à fin 3ème.

Bénévole, rejoignez-nous !

Artisan, administratif, professionnel, gens de métier, passionné.

Rue Hilaire Sassaro L’Atelier Cyclab Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 77 10 44 secretariat.loem.surgerien@gmail.com

English :

Presentation of the association.

Find out about our workshops for young people aged 9 and up to the end of 3rd grade.

Join us as a volunteer!

Artisan, administrative, professional, tradesperson, enthusiast.

German :

Vorstellung des Vereins.

Entdeckung der Workshops für Jugendliche ab 9 Jahren bis Ende der 3. Klasse.

Freiwillige, schließen Sie sich uns an!

Handwerker, Verwaltung, Berufstätige, Leute mit Berufserfahrung, leidenschaftlich.

Italiano :

Presentazione dell’associazione.

Scoprite i nostri laboratori per i giovani dai 9 anni fino alla fine della 3a classe.

Unisciti a noi come volontario!

Artigiani, amministratori, professionisti, appassionati.

Espanol :

Présentation de l’association.

Descubra nuestros talleres para jóvenes desde los 9 años hasta el final de 3ème.

Únase a nosotros como voluntario

Artesanos, administradores, profesionales, aficionados.

L’événement Portes ouvertes L’Outil en Main Surgérien Surgères a été mis à jour le 2025-08-25 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin