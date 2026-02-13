Portes Ouvertes, Lycée de l’Oisellerie, Breuty
Portes Ouvertes, Lycée de l’Oisellerie, Breuty mercredi 22 avril 2026.
Portes Ouvertes Mercredi 22 avril, 14h00 Lycée de l’Oisellerie Charente
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00
Portes Ouvertes de la 3ème au Bac+3
Lycée de l’Oisellerie à La Couronne
CFAA de la Charente à La Couronne
Lycée Professionnel Agricole Félix Gaillard à Salles-de-Barbezieux
Lycée de l’Oisellerie 40 allée de l’Oisellerie Breuty 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine
Portes Ouvertes de la 3ème au BAc+3 portes ouvertes