Portes ouvertes Lycée Edgard Pisani 2 Lieu-dit Cézarin Naves

Portes ouvertes Lycée Edgard Pisani

2 Lieu-dit Cézarin 2 Cézarin Naves Corrèze

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Journée portes ouvertes Prêt à explorer l’avenir ? Générale et Technologie Filière élevage Filière sanitaire et sociale Filière cheval Gestion entreprise agricole Formation scolaire Apprentissage Formation continue Tous publics. .

2 Lieu-dit Cézarin 2 Cézarin Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 64 56

