Portes ouvertes Lycée Jean Monnet Lycée Jean Monnet Yzeure

Portes ouvertes Lycée Jean Monnet samedi 31 janvier 2026.
Lycée Jean Monnet 39 place Jules Ferry Yzeure Allier
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Venez visiter le Lycée Jean Monnet, et ainsi découvrir l’ensemble de notre offre de formation, de la 3ème au Bac+5, à l’occasion de notre Journée Portes Ouvertes,
Lycée Jean Monnet 39 place Jules Ferry Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 93 01 monnet-yzeure@ac-clermont.fr
Come and visit the Lycée Jean Monnet, and discover our full range of courses, from 3ème to Bac+5, at our Open Day,
