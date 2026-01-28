Portes ouvertes Lycée Jean Monnet Lycée Jean Monnet Yzeure

Portes ouvertes Lycée Jean Monnet

Lycée Jean Monnet 39 place Jules Ferry Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Venez visiter le Lycée Jean Monnet, et ainsi découvrir l’ensemble de notre offre de formation, de la 3ème au Bac+5, à l’occasion de notre Journée Portes Ouvertes,

.

Lycée Jean Monnet 39 place Jules Ferry Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 93 01 monnet-yzeure@ac-clermont.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and visit the Lycée Jean Monnet, and discover our full range of courses, from 3ème to Bac+5, at our Open Day,

L’événement Portes ouvertes Lycée Jean Monnet Yzeure a été mis à jour le 2026-01-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région