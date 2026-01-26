Portes ouvertes Lycée Maritime Pierre Loti Lycée Maritime Pierre Loti Paimpol
Portes ouvertes Lycée Maritime Pierre Loti
Lycée Maritime Pierre Loti 1 Rue Pierre Loti Paimpol Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-06 15:30:00
fin : 2026-02-06 18:00:00
2026-02-06
Le Lycée Professionnel Maritime Pierre Loti à Paimpol ouvre ses portes pour accueillir les jeunes et leurs parents en recherche d’informations sur les métiers et les formations maritimes. .
Lycée Maritime Pierre Loti 1 Rue Pierre Loti Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 30 82
