Portes ouvertes Lycée professionnel Labroise et UFA Christelle Brua Lycée Professionnel Dominique Labroise Sarrebourg

Portes ouvertes Lycée professionnel Labroise et UFA Christelle Brua

Lycée Professionnel Dominique Labroise 22 rue de la Mésange Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-07 08:30:00

fin : 2026-02-07 12:30:00

Date(s) :

2026-02-07

Toutes les sections du Lycée Professionnel Dominique Labroise et de l’UFA Christelle Brua ouvrent leurs portes. Un accueil sera organisé la veille après-midi pour les Métiers du Verre. Venez découvrir leurs formations !Tout public

0 .

Lycée Professionnel Dominique Labroise 22 rue de la Mésange Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 24 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

All sections of the Lycée Professionnel Dominique Labroise and the UFA Christelle Brua open their doors. A reception will be organized the previous afternoon for the Métiers du Verre. Come and discover their training courses!

L’événement Portes ouvertes Lycée professionnel Labroise et UFA Christelle Brua Sarrebourg a été mis à jour le 2026-01-16 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG