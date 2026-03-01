Portes Ouvertes Lys-Haut-Layon
Portes Ouvertes Lys-Haut-Layon vendredi 27 mars 2026.
Portes Ouvertes
12 place St jean Vihiers Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 17:00:00
fin : 2026-03-27 19:00:00
Date(s) :
2026-03-27
Portes ouvertes école St Jean .
12 place St jean Vihiers Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 81 14 vihiers.stjean@ec49.fr
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L’événement Portes Ouvertes Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme du Choletais