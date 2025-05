Portes Ouvertes | Maison B 24 – Maison B 24 Bergerac, 18 mai 2025 10:00, Bergerac.

Dordogne

Portes Ouvertes | Maison B 24 Maison B 24 4 Avenue du Président Wilson Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18 10:00:00

fin : 2025-05-18 18:00:00

Date(s) :

2025-05-18

Venez découvrir la Maison B 24 lors d’ateliers le 18 mai de 10h à 18h.

Découvrez des pratiques bien être pour tous.tes, explorez une maison bicentenaire au charme vintage.

Venez découvrir la Maison B 24 lors d’ateliers le 18 mai de 10h à 18h.

Découvrez des pratiques bien être pour tous.tes, explorez une maison bicentenaire au charme vintage.

– 10h-11h Art thérapie explorez votre créativité avec le journal créatif

– 10h-13h Relaxation découvrez le pouvoir de l’auto-hypnose

– 11h-12h Réflexologie plantaire séances de découverte pour se relaxer

– 11h-13h Maïeusthésie découvrez une écoute en profondeur

– 14h-16h Ostéopathie crânienne mini séances découverte

– 14h-15h Aromachologie découvrez le pouvoir des senteurs sur vos émotions

– 14h-15h Art thérapie apprenez a lâcher prise avec le zentangle

– 15h-16h Conférence « bien vivre son cycle féminin »

– 16h Goûter convivial offert pour partager un moment chaleureux

– 17h-18h Communication non violente (CNV) commencez à parler de vos besoins

Ateliers gratuits (places limitées) .

Maison B 24 4 Avenue du Président Wilson

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 01 82 53 contact@maisonb-24.fr

English : Portes Ouvertes | Maison B 24

Come and discover Maison B 24 during workshops on May 18 from 10am to 6pm.

Discover wellness practices for all, and explore a bicentennial house with vintage charm.

German : Portes Ouvertes | Maison B 24

Entdecken Sie das Haus B 24 bei einem Workshop am 18. Mai von 10 bis 18 Uhr.

Entdecken Sie Wellness-Praktiken für alle und erkunden Sie ein 200 Jahre altes Haus mit Vintage-Charme.

Italiano :

Venite a scoprire la Maison B 24 durante i laboratori del 18 maggio dalle 10.00 alle 18.00.

Scoprite le pratiche di benessere per tutti ed esplorate una casa bicentenaria dal fascino vintage.

Espanol : Portes Ouvertes | Maison B 24

Venga a descubrir la Maison B 24 durante los talleres del 18 de mayo de 10:00 a 18:00 h.

Descubra prácticas de bienestar para todos y explore una casa bicentenaria con encanto vintage.

L’événement Portes Ouvertes | Maison B 24 Bergerac a été mis à jour le 2025-05-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides